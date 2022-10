Biasin: «Skriniar, situazione particolare. Giusto Inzaghi si prenda dei rischi»

Fabrizio Biasin ,giornalista di Libero, è intervenuto a Tutti Convocati parlando in primis della situazione contrattuale di Milan Skriniar. Poi esprime la sua opinione in merito al ritorno dell’Inter

SITUAZIONE PARTICOLARE – Fabrizio Biasin, sulle frequenze di Tutti Convocati, ha parlato della situazione di Milan Skriniar, in scadenza di contratto: «La situazione di Skriniar è particolare. A Parigi hanno i ponti d’oro, e nel mondo del calcio, come legittimo che sia, tutti inseguono i migliori. L’offerta del PSG è corposa e importante. Giusto mantenere l’ottimismo ma è anche giusto non illudere nessuno. La speranza è che Skriniar, ad oggi capitano dell’Inter, sia affezionato talmente tanto alla squadra da mettere da parte il denaro. La realtà, invece, dice che questo è un miracolo. Un giocatore in scadenza, quando ha offerte di 8 o 9 milioni di euro a stagione, di solito le accetta».

INTER TORNATA GRAZIE A TUTTI – Il giornalista di Libero dice la sua anche sulla ripresa dell’Inter. Secondo Biasin, la squadra di Simone Inzaghi ha saputo uscire dal baratro grazie all’aiuto di tutti: «A me non piace quando si che l’Inter è tornata perché è successa una cosa sola. La verità è che erano sull’orlo del burrone: o si cadeva o ci si aiutava tutti. E così è stato. Inzaghi è bravo, ma gli mancavano le decisioni. Poi ha deciso di inserire Onana e Calhanoglu in regia, nonostante l’anno scorso non avesse fatto bene quando schierato lì. È giusto che un allenatore di alta categoria si prenda i suoi rischi». Così Fabrizio Biasin ha concluso il suo intervento.