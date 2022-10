Nesti: «Inter, ricompattamento del gruppo! Ora si gioca per il bene comune»

L’Inter si è ritrovata in tutto e per tutto, Inzaghi è riuscito a riprendere una squadra quasi persa. Merito del fattore psicologico, secondo Nesti. Il gruppo ora gioca da squadra

RICOMPATTAMENTO − Carlo Nesti, in collegamento su Radio Sportiva, motiva il cambiamento dei nerazzurri: «C’è stato molto di psicologico all’interno dell’ambiente, quello che si è notato è il ricompattamento della formazione. La squadra è ritornata ad essere una squadra vera che gioca per il bene comune e non per se stessa. A Barcellona l’Inter poteva comodamente vincere perché ha costruito tantissime palle-gol, più del Barcellona. Contro la Salernitana giusto 2-0. Inzaghi si è ripreso l’Inter».