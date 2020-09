Biasin: “L’Inter ha giÃ  una super squadra. Conte intelligente”

Biasin: “L’Inter ha già una super squadra. Conte intelligente”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin è intervenuto oggi ai microfoni di “Tutti Convocati” e ha esposto la sua opinione sul rapporto tra Conte e l’Inter prendendo spunto dall’intervista concessa oggi dal presidente Steven Zhang

LE PAROLE DI ZHANG – Biasin prende le parole odierne di Zhang come spunto per impostare la sua riflessione sull’Inter: «Zhang mi ha convinto. Per come abbiamo capito che sono andate le cose la verità è che i dirigenti dell’Inter si aspettavano qualunque soluzione. Conte si è presentato in maniera diversa rispetto a dopo la partita col Siviglia ed è finita bene, ma il fatto che alla riunione fossero presenti anche gli avvocati significa che poteva finire in tutti i modi. Per Conte c’era anche una questione di interessi personali, chi ti dà un milione al mese? Ti trattano bene, ti pagano strabene, perché fare condusione? Se andiamo sul sito dell’Inter vediamo che ci sono 32 giocatori, Conte è intelligente e capisce che non si possono comprare altri giocatori se non si vende. Chi ha visto Inter-Lugano si è reso conto che sono entrate due squadre fortissime, se anche finisce oggi il mercato l’Inter ha una super squadra».