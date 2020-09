Candreva verso il Genoa, puÃ² aiutare per sbloccare Pinamonti? – SM

Candreva verso il Genoa, può aiutare per sbloccare Pinamonti? – SM

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Antonio Candreva è in uscita dall’Inter in quanto non rientra più nei piani di Antonio Conte. L’esterno ex Lazio interessa al Genoa, potrebbe essere una carta buona per il ritorno di Pinamonti all’Inter

Secondo “Sport Mediaset” Antonio Candreva potrebbe presto lasciare l’Inter per dirigersi al Genoa. Il club ligure infatti spinge forte per l’ex centrocampista della Lazio e la sua cessione ai rossoblu potrebbe accelerare la trattativa per il ritorno all’Inter di Andrea Pinamonti, che potrebbe essere la quarta punta nella rosa a disposizione di Antonio Conte.