Conte modella l’Inter: adattamenti con obiettivo Fiorentina – Sky

Conte modella l'Inter: adattamenti con obiettivo Fiorentina

Antonio Conte Inter

Antonio Conte ha a che fare con una rosa molto ampia in cui, in attesa di cessioni, molti giocatori devono adattarsi. L’obiettivo è presentarsi comunque al meglio per la prima gara di campionato contro la Fiorentina. Il punto di Andrea Paventi per “Sky Sport 24”

ADATTAMENTI IN CORSO – Paventi sottolinea il lavoro di Conte con una rosa al momento molto ampia: «Dovessero restare elementi come Perisic o Nainggolan si può anche pensare al doppio trequartista. Eriksen e Nainggolan possono farlo, anche se Eriksen è l’unico vero trequartista in rosa e altri si possono adattare. Bisognerà capire quanto Conte modellerà la squadra e quanto non uscirà fuori dal 3-5-2 che resta il modulo di riferimento. Lo vedremo domani con la Carrarese e sabato col Pisa, sono fasi preliminari, ma il vero banco di prova sarà all’esordio con la Fiorentina. Lì capiremo scelte e indirizzi, molti giocatori dovranno abituarsi ad essere opzioni».