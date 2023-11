Biasin: «Della Juventus ne vedrei tre bene all’Inter, anche Vlahovic!»

A sei giorni dal derby d’Italia si cerca di capire chi abbia gli elementi migliori fra Juventus e Inter. Per Biasin c’è un elogio su Vlahovic, che secondo lui potrebbe fare bene inserito nello schema di Inzaghi.

I RECUPERI – Fabrizio Biasin, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, fa il punto sugli infortunati a inizio della settimana che porta a Juventus-Inter: «Alessandro Bastoni ha questo problema al polpaccio, io credo che gli servirà un mesetto prima di rientrare. Juan Guillermo Cuadrado dovrebbe essere più o meno in fase di guarigione, Marko Arnautovic ha subito una botta in nazionale ma non dovrebbe essere nulla di serio. Benjamin Pavard tornerà solo nel 2024».

MAGLIE INVERTITE – Per Biasin c’è qualcuno degli avversari di domenica che farebbe comodo all’Inter: «Io sono uno di quelli che non pensa che la qualità della Juventus sia appena sufficiente. Ci sono giocatori interessanti, fra quelli futuribili Andrea Cambiaso può crescere tanto e nel 3-5-2 può fare molto bene. Federico Chiesa è scontato, nell’idea di calcio di Simone Inzaghi farebbe molto bene e lo stesso dico per Dusan Vlahovic, che l’Inter provò timidamente a prendere dopo la prima cessione di Romelu Lukaku. Ma lì la Fiorentina chiese settanta milioni. Sono sicuro che in un altro sistema di gioco rispetto a quello della Juventus Vlahovic farebbe tranquillamente venti gol a stagione».