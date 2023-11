Mkhitaryan certezza di Inzaghi e dell’Inter: doppio fronte – Sky

Mkhitaryan è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e adesso è pronto per Juventus-Inter. Da Sky Sport si fa sapere però come la titolarità domenica non sia l’unica situazione.

DOPPIO FRONTE – Henrikh Mkhitaryan ormai da tempo non gioca con l’Armenia, quindi rimane a disposizione dell’Inter durante le soste. Questo fa sì che sia una scelta obbligata per la partita di domenica contro la Juventus, visto che a differenza dei suoi compagni di reparto si è allenato ad Appiano Gentile. L’altra situazione, che fa notare Andrea Paventi a Sky Sport 24, è che per Mkhitaryan l’Inter ha pronto un rinnovo di contratto biennale.