Ucraina-Italia, doppio cambio all’ultimo in formazione! Ma 4 dell’Inter – SM

Rispetto alla formazione segnalata nelle ultime ore per Ucraina-Italia c’è una doppia modifica in extremis da parte di Spalletti. È quanto annuncia Monica Vanali a Sport Mediaset, dando il nuovo undici per questa sera sempre con quattro dell’Inter.

SI CAMBIA – Ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti aveva annunciato quattro-cinque modifiche di formazione per Ucraina-Italia di stasera. Così sarà, ma con degli interpreti diversi rispetto a quelli attesi nelle scorse ore. In collegamento da Leverkusen, dove alle 20.45 si giocherà la partita decisiva per la qualificazione agli Europei, la giornalista Monica Vanali di Sport Mediaset parla di Giacomo Raspadori anziché Gianluca Scamacca come centravanti e Nicolò Zaniolo anziché Matteo Politano a destra. Questo nonostante non ci sia Domenico Berardi, escluso dai ventitré convocati per Ucraina-Italia. Gianluca Mancini vince poi il ballottaggio con Federico Gatti, mentre per quanto riguarda l’Inter c’è Davide Frattesi al posto di Giacomo Bonaventura. Rispetto alla Macedonia del Nord restano in quattro gli interisti, con Giovanni Di Lorenzo che rientra dalla squalifica e sostituisce Matteo Darmian. Confermati Francesco Acerbi, Nicolò Barella e Federico Dimarco. Questa la probabile formazione di Spalletti per Ucraina-Italia, secondo Sport Mediaset: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Chiesa.