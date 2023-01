Biasin: «Inter, vittoria sul Napoli dimostra una cosa! Meriti di Inzaghi»

Fabrizio Biasin, intervenuto nel corso della trasmissione Pressing sulle reti Mediaset, ha commentato così il successo dell’Inter sul Napoli per 1-0.

MERITATA – Queste le parole di Biasin: «Questa era una partita decisiva per l’Inter, anche un pareggio l’avrebbe esclusa dalla corsa scudetto. Aveva bisogno di vincere questo scontro diretto e lo ha fatto giocando un’ottima partita. E secondo me dando dimostrazione che la squadra è in mani solide. Spesso è stato criticato Inzaghi, anche a ragione. Oggi ha dimostrato di avere le idee chiarissime e di poter fare molto bene l’allenatore che ambisce allo scudetto. Ha scelto lui di mettere Darmian al posto di Dumfries. In mezzo alla difesa ha giocato una partita straordinaria Acerbi, che ha voluto lui e pochi altri. Perché oggi l’Inter è stata una squadra ed è merito di un allenatore che non ha sbagliato niente, nemmeno i cambi».