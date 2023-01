Prima Pagina IN Edicola: Dzeko riapre tutto! Una grande Inter batte il Napoli

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Dzeko lo riapre. Il bosniaco esalta l’Inter, Napoli battuto: lo scudetto torna in gioco. Il campionato riparte con la prima sconfitta della capolista: 1-0. Inzaghi rientra in corsa, distacco ridotto a otto punti: «Ero sicurissimo che avremmo fatto una grande gara». Spalletti amaro: «Non eravamo noi, bisogna ritrovare subito la qualità».

TUTTOSPORT

Dzeko riapre tutto. Il bosniaco esalta una grande Inter e condanna il Napoli al primo KO stagionale: si accende la lotta scudetto.