VIDEO – Lecce-Lazio 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Lazio, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



IL RIBALTONE – Lecce-Lazio 2-1 nella sedicesima giornata di Serie A. Il Lecce inizia il 2023 così come aveva chiuso il 2022: vincendo. Eppure è la Lazio a partire meglio, con Wladimiro Falcone che al 6′ nega il vantaggio a Nicolò Casale su un colpo di testa solissimo a centro area. Al 14′ il portiere del Lecce non può fare nulla su un diagonale di Ciro Immobile, che sblocca il risultato. Dopo l’intervallo c’è in campo Federico Di Francesco, subito determinante con un paio di iniziative. Su una di queste, al 57′, un suo tiro è respinto da Ivan Provedel ma sulla respinta è pronto Gabriel Strefezza a mettere in rete. Sempre Di Francesco al 71′ si coordina alla perfezione su un cross da destra, calcia al volo e Lorenzo Colombo deve solo spingere dentro da due passi. Risultato capovolto, con la Lazio che non ha più la forza di reagire. Tre punti d’oro per i salentini nella corsa salvezza.

Video con gli highlights di Lecce-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.