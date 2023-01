Spalletti: «Il Napoli ha fatto la partita ma preso gol caratteristico dell’Inter»

Spalletti è intervenuto nella conferenza stampa al termine di Inter-Napoli. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell’allenatore azzurro trasmesse nel corso della trasmissione “90° Minuto”.

DISAMINA – Luciano Spalletti in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti al termine di Inter-Napoli. Questo un piccolo estratto delle dichiarazioni dell’allenatore azzurro trasmesse nel corso della trasmissione “90° Minuto”: «Non siamo riusciti a creare delle situazioni proprio interessanti. Però la partita l’abbiamo fatta e anche bene per dei tratti. Abbiamo preso gol in quella che è la caratteristica dell’Inter che conoscevamo e che temevamo».