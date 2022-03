Biasin: «Inter senza Brozovic altra cosa. Bremer incastro, Vidal fa bla bla»

Biasin, nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, ribadisce la difficoltà dell’Inter a fare a meno di Brozovic. Il giornalista, in aggiunta, commenta le voci di mercato su Bremer e le parole di ieri di Vidal in Cile (vedi articolo).

SENZA IL BIG – “L’Inter singhiozzante dell’altra sera. Premessa: l’estate scorsa i nerazzurri Campioni d’Italia hanno attraversato fasi assai complicate. Molti (e certamente il sottoscritto) avrebbero firmato per avere una squadra in corsa per lo scudetto a marzo, in semifinale di Coppa Italia, con una Supercoppa Italiana in cascina e uscita dignitosamente agli ottavi in Champions League. Poi, certo, tocca valutare il momento. E quello no, non va bene. Simone Inzaghi, fin qui, è certamente da promuovere. Chi pensa il contrario ha una visione delle cose quantomeno estrema. Poi, sì, è vero, l’altra sera ha toppato: la formazione, i cambi, tutto. L’Inter senza Marcelo Brozovic non può essere l’Inter con un surrogato di Brozovic, deve essere giocoforza un’altra cosa. E questo non perché Brozovic sia il centrocampista più forte al mondo, ma uno dei più rari sì. Il croato smista un centinaio di palloni a partita e lo fa in tutte le condizioni: nessuno nella rosa dell’Inter è in grado di replicare un simile lavoro, neppure alla lontana. Per questo ha poco senso cercare un’alternativa che non sia tattica. La rosa dell’Inter lo consente, Inzaghi è bravo abbastanza per osare di più (la speranza nerazzurra è che Marcelo non debba più riposare, ovvio)”.

USCITA EVITABILE – “Arturo Vidal ha fatto del bla bla (vedi articolo). Dice così: «Il Flamengo mi piace molto. La maglia che ho mi è stata regalata dal presidente. Mi ha riempito il cuore. Ho il sogno di giocare lì, non posso negarlo. Quando accadrà, ci andrò». E ancora: «La cresta bionda? L’ho fatto per cambiare e per vedere se l’allenatore mi vedeva di più con questi capelli, visto che non ho giocato molte partite: quindi volevo cambiare un po’ le cose. L’importante è che tutti mi abbiano visto giocare contro il Liverpool». Tantissime parole, pochi fatti. Male male

IL MERCATO – “Gleison Bremer ha punito l’Inter, all’Inter piace Bremer. In realtà a tutti piace Bremer, ma a Bremer piace l’Inter. Morale: l’incastro economico è complicatissimo, ma le possibilità di vederlo in nerazzurro esistono”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin