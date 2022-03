Zazzaroni ironizza: «Rigore Torino-Inter? Pensate fosse successo alla Juventus»

Si è molto parlato dell’intervento di Ranocchia su Belotti in Torino-Inter, dove arbitro e VAR non hanno dato rigore. Zazzaroni, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, ironizza tirando dentro… la Juventus.

L’ERRORE – Ivan Zazzaroni parla del rigore chiesto dal Torino contro l’Inter: «È successo che l’arbitro ha visto il tocco del pallone e il VAR, incredibilmente, ha visto il tocco del pallone prima del piede. Per me è assurdo: basta guardare le immagini e vedi che il tocco è chiarissimo. Quando succedono queste cose chiarissime, viste da milioni di persone, la malafede la metti da parte. Ho fatto una battuta: pensate se fosse successo alla Juventus, ci sarebbe stata la rivoluzione. Io una roba del genere non l’ho mai vista. Cosa si sono detti? Marco Guida dice palla, Davide Massa dice palla e piede. Il VAR non ha visto una beata mazza, tutti e due hanno visto la stessa cosa cioè un errore. Ma col video non puoi! Scudetto? Io ho detto che l’Inter poteva solo perderlo».