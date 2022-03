Collovati: «Assolvo Guida in Torino-Inter. VAR? C’è troppa confusione»

L’ex difensore Collovati, in collegamento su Calcio Totale a Rai Sport +, prova a spezzare una lancia a favore di Guida durante Torino-Inter. Il suo giudizio è sul VAR Massa, che non è intervenuto.

ARBITRO ASSOLTO − Il commento di Fulvio Collovati su arbitro e VAR: «In Torino-Inter vedo una mancanza di uniformità del VAR. Marco Guida ha sbagliato, è evidente. Non me la sento di metterlo in croce, lo assolvo, ma nel momento in cui sbagli deve intervenire il VAR. Non si capisce, a volte interviene altre volte no. C’è troppa confusione. Quando c’è indecisione, il VAR deve intervenire punto e basta».