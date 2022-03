Pieri: «Torino-Inter? Il no ai ‘rigorini’ di Rocchi può aver influenzato Guida»

Dagli studi di Calcio Totale, su Rai Sport +, l’ex arbitro Pieri ha fatto la moviola del match Torino-Inter. Sul delicato episodio del contatto Ranocchia-Belotti può aver influito la dichiarazione del designatore Rocchi.

MOVIOLA − Tiziano Pieri analizza l’episodio principale del match tra Torino e Inter: «È un fatto statico, Andrea Belotti è fermo. Basta un replay per capire che quello è calcio di rigore. La ripresa televisiva ci dice che è sempre rigore. Inspiegabile come il VAR non sia intervenuto. Corto circuito. Rigore clamoroso, da capire se questa dichiarazione ridondante del designatore Gianluca Rocchi di non assegnare i cosiddetti ‘rigorini’ possa influenzare la decisione degli arbitri».