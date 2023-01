Biasin: «Inter, per Scudetto servirebbe miracolo! Gap dalla vetta elevato»

L’Inter dista tanto dalla vetta e l’ultimo risultato raccolto a Monza non è stato redditizio. Biasin ritiene la possibile vittoria dello Scudetto una vera e propria impresa

SCUDETTO − In collegamento su TV Play, Fabrizio Biasin si è concentrato sulla lotta titolo in ottica nerazzurra: «Inter ancora in corsa? Dipenderà da Napol-Juventus. Se gli azzurri facessero punteggio pieno allora darebbero un segnale a tutti quanti. In caso di vittoria del Napoli inizio a perdere le speranze non solo per l’Inter. L’Inter è a dieci punti dalla vetta, dovrebbe capitare veramente un miracolo per vincere questo scudetto. Chi insegue deve pensare sempre che quelle davanti possano pareggiare».