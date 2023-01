Zancan: «Juventus, guarda come l’Inter ha vinto con il Napoli. Lukaku forte come Osimhen»

Con riferimento a Napoli-Juventus, Zancan parla della tattica messa in atto dall’Inter nel match contro i partenopei. Poi mette a confronto Lukaku e Osimhen. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Campo Aperto Speciale” su Sky Sport 24.

COME VINCERE – Commentando Napoli-Juventus, Federico Zancan fa riferimento alla partita vinta dall’Inter contro i partenopei. Così il giornalista nel corso della trasmissione “Campo Aperto Speciale”: «Puoi anche concedere il possesso palla al Napoli e anche un predominio territoriale. Basta guardare come l’Inter è riuscita a vincere, lasciando l’iniziativa alla squadra di Luciano Spalletti e ripartendo molto bene. Quanti centravanti ci sono in Serie A più forti di Victor Osimhen? Nessuno. Potenzialmente Romelu Lukaku (vedi focus) ma non certo quello che abbiamo intravisto in questo campionato». Questo il pensiero di Zancan, presente nello studio di Sky Sport 24, sui due centravanti.