Per Radu niente Reggina: preso un altro portiere dalla Serie A

Il futuro di Ionut Radu non sarà alla Reggina di Filippo Inzaghi. Il portiere dell’Inter in prestito alla Cremonese è alla ricerca di una nuova squadra da cui ricominciare.

PORTIERE – Ionut Radu rimane in attesa di scoprire da dove ripartirà. Il portiere rumeno ha ormai perso il posto alla Cremonese. Superato nelle gerarchie da Marco Carnesecchi, il classe 1997 cambierà squadra in questa sessione di mercato per trovare minutaggio. Tra le ipotesi plausibili c’era la Reggina di Pippo Inzaghi, fratello di Simone. In Calabria è stato mandato in prestito anche Giovanni Fabbian. Il club di Serie B ha però ufficializzato l’arrivo in prestito di Nikita Contini. Il giovane portiere del Napoli era in prestito alla Sampdoria, ora invece si prepara ad prendere più spazio in Serie B. Nella Samp lo spazio era tutto di Emil Audero.