Pioli si arrende: «Nessuna era in grado di mantenere il livello dell’Inter!»

Pioli non si dimentica certo il sesto derby consecutivo perso, Milan-Inter 1-2 del 22 aprile che ha dato l’aritmetica certezza del ventesimo scudetto, quello della seconda stella. Dopo il 5-1 al Cagliari, l’allenatore rossonero valuta il momento.

TENTATIVO DI RILANCIO – Il Milan non vinceva da oltre un mese, l’ha fatto stasera con il 5-1 al Cagliari. Da Stefano Pioli un giudizio sulla vittoria: «Importantissima, non siamo stati abituati in questi anni a non vincere per un così lungo periodo. È chiaro che dopo l’eliminazione dall’Europa League e la sconfitta nel derby con l’Inter abbiamo avuto un momento difficile e delicato. Abbiamo sofferto questa situazione, riuscire a vincere questa partita e a migliorare la nostra classifica è stato molto importante. Bravi i ragazzi: non una partita eccezionale ma una partita di attenzione, concentrazione e sacrificio».

Pioli si arrende nel divario fra Milan e Inter

L’AVVERSARIO – Pioli ribadisce come per lui non era fattibile competere: «Nessuna squadra è riuscita a mantenere il livello incredibile di prestazioni e di punti che ha fatto l’Inter. E non ci sono “vecchi” e “nuovi”. Questo è un gruppo che ha fatto tanto e dato tutto, non siamo riusciti ad avere quella continuità che serviva per stare più attaccati. Poi quando perdi vai più distante ed è diventato difficile, ma questa è una squadra forte che ci ha provato e che non è riuscita a superare momenti decisivi in un certo momento del campionato. Poi abbiamo perso un po’ di certezze, il campionato l’abbiamo fatto in tutto ma gli altri sono stati più forti. Non solo di noi, ma di tutti».