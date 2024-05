Ranieri: «Cagliari, volevamo provare a fare come con l’Inter. Non disperiamoci»

Il Cagliari perde 5-1 contro il Milan e non chiude il discorso salvezza in Serie A. I rossoblù dovranno ancora soffrire e Ranieri si rammarica perché non ha potuto ripetere quanto fatto con l’Inter.

RENDIMENTO DIVERSO – Il Cagliari più volte è uscito dal Meazza con punti contro l’Inter: anche un mese fa, il 14 aprile, strappando un 2-2. Ma quando affronta il Milan a San Siro è buio pesto: non vince dall’1 giugno 1997, poi appena due pareggi e diciannove sconfitte. Fra cui quella di stasera, dove la squadra di Claudio Ranieri è uscita con un pesante 5-1. Rinviando il discorso salvezza, dove dovrà giocarsela nelle ultime due con Sassuolo (scontro diretto a Reggio Emilia) e Fiorentina (in casa).

Ranieri sulla differenza del Cagliari contro Inter e Milan

AVVERSARIO DIFFERENTE – Nel post partita di Milan-Cagliari su DAZN, Ranieri dice come voleva affrontare la sfida di stasera. Questo il suo piano, poi ovviamente non messo in pratica per il risultato: «Era una partita jolly. Nel senso: venire qui a San Siro, dopo che il Milan non vinceva da tanto in casa e aveva pareggiato all’ultimo minuto col Genoa, era logico che li avrebbe portati a fare una partita di sostanza. Ho detto alla squadra di andare a giocare con quello che sappiamo fare, con determinazione e voglia di tentare. Così come abbiamo fatto con l’Atalanta, la Juventus e l’Inter: poteva nascere una buona gara. Ma senza disperarci, perché sarebbero state le ultime due gare a decidere la salvezza o la retrocessione».