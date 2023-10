Biasin: «Inter, ingenuità col Bologna! Ma non condivido una cosa»

Biasin ha parlato del pareggio ottenuto dall’Inter con il Bologna che, secondo lui, è stata una vera e propria ingenuità. Il suo pensiero è stato chiaro però anche su un altro fattore.

INGENUITÀ E DISFATTISMO − Fabrizio Biasin è tornato, a TvPlay_Calciomercato.it, a parlare del pareggio dell’Inter contro il Bologna. Le sue parole: «Dopo una delusione nell’immediato post-partita, perché pareggiare così una partita che sembrava chiusa non può non deludere, uno deve vedere le cose a più ampio raggio. In Champions League è messa benino, in campionato è a due punti dalla vetta, con miglior attacco e miglior difesa. Ha vinto 5-1 contro la prima, 4-0 contro la terza. Non condivido però il disfattismo che vedo. L’anno scorso ero più preoccupato, ora magari non ci prenderò. Ma continuo a pensare che l’Inter sia a buon livello. Giusto dire che sono stati commessi errori abbastanza clamorosi con il Bologna. Lautaro fa una cavolata, ma al netto di cento cose buone fatte. In difesa poi sul gol di Zirkzee ci si è un po’ addormentati».