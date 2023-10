Chiellini: «Inter purtroppo favorita, ma ultimi due campionati persi!»

Chiellini parla del campionato in corso eleggendo l’Inter come la grande favorita ma non senza una punta di amarezza. L’ex difensore della Juventus, intervenuto a Radio Bianconera, sottolinea pure come la squadra di Inzaghi negli ultimi due anni abbia ‘fallito’

ELETTA – Giorgio Chiellini, a denti strettissimi, definisce l’Inter la grande favorita della Serie A. L’ex difensore della Juventus però non perde occasione per sottolineare come i nerazzurri abbiano fallito gli ultimi due campionati: «Credo che quest’anno purtroppo l’Inter sia la grande favorita per distacco, però anche gli ultimi due campionati li ha persi nello stesso modo. La Juventus deve fare quello che sta facendo, alla fine c’è stato un vero solo passo falso, frutto più di una giornata storta».