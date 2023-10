Italia, quanta Inter con Spalletti! Le ultime (anche) su Frattesi

L’Italia si è ritrovata a Coverciano e si sta allenando, al seguito di Luciano Spalletti, per le gare di qualificazioni a Euro 2024 che sono in programma. Il CT si gode la quota Inter! Le ultime anche su Frattesi.

QUOTA NERAZZURRA − Luciano Spalletti, che oggi ha parlato in conferenza stampa in vista degli impegni contro Malta e Inghilterra, ha scelto di portare al suo seguito un’importante quota nerazzurra! Dall’Inter ne sono infatti partiti diversi. Nello specifico: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Davide Frattesi. Tutti, anche quest’ultimo che ha da poco smaltito un problema muscolare, sono stati oggi avvistati in campo per gli allenamenti previsti. Ciò non significa che non si procederà con prudenza, anzi. A riferirlo è Tuttosport.