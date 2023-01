Biasin: «Inter, col Parma salvata dai titolari. Al Milan successo il contrario»

Fabrizio Biasin, in diretta a Tutti Convocati, parla della sconfitta del Milan contro il Torino. Il giornalista si concentra sull’apporto dei titolari, paragonandolo a quello dato dai titolari nerazzurri subentrati nel match con il Parma

BRUTTO APPROCCIO – Ecco il commento di Fabrizio Biasin sulla sconfitta del Milan contro il Torino. Il giornalista accenna anche alla prestazione dell’Inter contro il Parma, partita vinta grazie al contributo dei titolari nerazzurri: «Il Milan ha avuto un brutto approccio alla partita. Non è questione di chi mancava, ma di come affrontavi la gara. Il Torino si è guadagnato la vittoria. Il Milan ha peggiorato la partita con i titolari, e se i titolari entrano e peggiorano la situazione vuol dire che non erano pronti. Se parliamo dell’Inter, la pessima partita con il Parma è stata salvata dai titolari. Perché Lautaro Martinez, fa quello che sa fare, ovvero il campione. Poi Acerbi, che entra e segna. E infine Dimarco, che fa uno stop incredibile e mette in mezzo il pallone del 2-1».