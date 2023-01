Pardo: «Scarso rendimento di Lukaku va oltre la condizione fisica»

Pierluigi Pardo parla dello stato di forma di Romelu Lukaku, attribuendo il suo scarso rendimento non solo alla condizione fisica

QUESTIONE PSICOLOGICA – Ecco il parere di Pierluigi Pardo sullo scarso rendimento di Romelu Lukaku in questa stagione: «Nello scarso rendimento di Lukaku subentra anche una questione psicologica. Un giocatore come lui non può prescindere da una condizione fisica straripante. Non è la parte tecnica il suo punto di forza. Se lui è su con l’umore allora rende come fatto con Conte. Se invece è un po’ giù, in certe partite diventa un peso, come successo a Monza».