Marchetti: «Mercato Inter vive di rinnovi. Previsto colloquio per Dzeko»

Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport 24, parla della questione rinnovi in casa Inter. Oltre al solito Skriniar, discorsi avviati anche per il rinnovo di Edin Dzeko

MERCATO DI RINNOVI – Ecco le parole di Luca Marchetti sul mercato dell’Inter: «Il mercato dei nerazzurri vive di rinnovi. L’Inter oggi ha una serie di scadenze, tra cui Lukaku e Acerbi per quanto riguarda i prestiti. Su Skriniar si attende una risposta in questa finestra di mercato: qualora non arrivasse ci sarebbe la volontà di Skriniar di andare in scadenza, andando poi a valutare il corteggiamento del PSG. Non c’è intenzione di cederlo in questa sessione. Per quanto riguarda Dzeko, ci sarà un colloquio nei prossimi giorni. C’è volontà da entrambe le parti di continuare insieme, ma la scadenza temporale è limitata».