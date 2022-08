Biasin: «Dybala non è un rimpianto per l’Inter, scelto Lukaku! L’attacco…»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Pressing su Italia 1, si è espresso su Dybala e sul suo mancato arrivo all’Inter. Il giornalista ritiene l’attacco nerazzurro forte anche con Lukaku

NO RIMPIANTO − Biasin parla del mancato arrivo di Dybala in nerazzurro: «Non è un rimpianto Dybala all’Inter, presa una decisione quest’estate. La società ha scelto Lukaku, la storia ci dirà se ha fatto bene o ha fatto male. Entrambi erano impossibili e lo stiamo vedendo anche ora. Ma al momento Inzaghi ha un grande reparto offensivo. Lautaro Martinez è secondo me in Serie A un gioiello. In attacco non ha problemi Inzaghi».