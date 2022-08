VIDEO – Sampdoria-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Lazio, anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIPRESI ALL’ULTIMO – Sampdoria-Lazio 1-1 nell’anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. La Lazio sogna fino al 92′ di poter bissare la vittoria con l’Inter, poi tutto sfuma nel recupero. Inizio propositivo dei biancocelesti, con Felipe Anderson che chiama Emil Audero due volte a evitare lo 0-1. Il gol la Sampdoria lo prende al 21′, con gran colpo di tacco di Sergej Milinkovic-Savic a lanciare Ciro Immobile freddo davanti al portiere a sbloccare il match. Sempre Immobile, dopo un’altra parata di Audero stavolta su Mattia Zaccagni, colpisce il palo a porta vuota fallendo lo 0-2. Protesta poi la Sampdoria, per un intervento in area su Fabio Quagliarella che l’arbitro va a rivedere al VAR senza dare rigore. La Lazio prova a gestire il vantaggio, mancando il raddoppio con Toma Basic ancora fermato da Audero. Così la Sampdoria pareggia al 92′: filtrante di Tomas Rincon per Manolo Gabbiadini, al rientro da un lunghissimo infortunio, e sinistro vincente da posizione centrale.

Video con gli highlights di Sampdoria-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Sampdoria.