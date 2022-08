Tardelli: «Se Barella cala succede lo stesso a tutta l’Inter. Ora il derby»

Tardelli indica in Barella l’uomo chiave per l’Inter, tanto da vederlo come decisivo per la manovra della squadra di Inzaghi. L’ex centrocampista, nel corso di TG Sport – Speciale Campionato su Rai 2, parla brevemente anche del derby di sabato.

UOMO DETERMINANTE – Per Marco Tardelli c’è un giocatore su tutti per valutare l’intensità dell’Inter: «Credo che Nicolò Barella sia uno che, quando cala, cala tutta la squadra. Si è visto che quando l’Inter è calata era perché è calato Barella, anche in Nazionale. È un giocatore molto importante per questa squadra, la partita col Milan sarà importante. Ora il derby: è sempre un derby».