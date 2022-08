VIDEO – Udinese-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Fiorentina, anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



PRIMO STOP – Udinese-Fiorentina 1-0 nell’anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A. Dopo tre 0-0 consecutivi fra campionato e UEFA Europa Conference League la Fiorentina continua a non segnare ma stavolta il gol lo becca e perde. Un errore di Lucas Martinez Quarta in avvio manda in porta l’Udinese, ma Beto si allunga troppo il pallone e Pietro Terracciano lo ferma in uscita. Al 17′ però un altro svarione, stavolta di Lorenzo Venuti, porta Gerard Deulofeu a sottrargli palla e servire ancora Beto, che in questa circostanza a porta vuota non può fallire l’appuntamento con l’1-0. Secondo gol consecutivo per il portoghese, rientrato da un lungo infortunio. Fiorentina vicina al pari con un colpo di testa di Martinez Quarta, miracolo di Marco Silvestri e poi Riccardo Saponara manda alto. L’Udinese pensa di averla chiusa nel finale, quando Destiny Udogie serve Isaac Success che si gira e mette in rete. L’attaccante nigeriano è però in fuorigioco: tutto inutile. Ma il gol annullato non causa problemi ai friulani che vincono lo stesso.

Video con gli highlights di Udinese-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.