Biasin: «Curva Nord Inter? Inaccettabile forzare la mano! Una sensazione»

L’Inter ha preso posizione contro i fatti della Curva Nord che in occasione della sfida con la Sampdoria ha costretto un intero settore ad abbandonare lo stadio per onorare la morte di uno storico leader. Biasin non entra nel merito dei rapporti tra le persone ma ritiene inaccettabile la costrizione verso altri tifosi. Di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

INACCETTABILE – L’Inter ha preso posizione contro la Curva Nord, protagonista dell’ennesimo episodio spiacevole verso altri tifosi interisti. Fabrizio Biasin non entra nel merito dei rapporti tra i leader della Curva ma ritiene inaccettabile quanto accaduto: «Non entro nel merito del fatto che uno voglia onorare un suo amico o conoscente, non conosco i rapporti tra le persone. Magari uno ha avuto un passato discutibile ma è comunque un tuo amico e hai il diritto di onorarlo, però non devi coinvolgere gli altri. Puoi scegliere di fare quello che ti senti ma devi lasciare il diritto agli altri di guardare la partita. Aver forzato la mano su tutto il settore è stato qualcosa di inaccettabile, ora vedremo cosa succederà. La cosa importante è che si cerchi di trovare una soluzione affinché un episodio del genere non ricapiti. La mia sensazione è che siamo sempre allo stesso punto: molto rumore per una settimana fino a quando non capiterà in un altro stadio».