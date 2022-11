Marinozzi: «Dzeko all’Inter ha ruolo fondamentale! Correa sta mancando»

Dzeko sarebbe dovuto essere il terzo attaccante dell’Inter in questa stagione, per gerarchie, ma l’infortunio di Lukaku l’ha reso quasi sempre titolare. Viste anche le difficoltà di rendimento di Correa il giornalista Marinozzi, durante Terzo Tempo Europa su Sky Sport, elogia quanto fatto dal bosniaco.

L’UOMO IN PIÙ! – Per Andrea Marinozzi l’Inter deve affidarsi a Edin Dzeko: «È un giocatore di livello. Credo che questo ruolo, che poi non è riuscito a ricoprire vista l’assenza di Romelu Lukaku, di prima alternativa sia adatto a lui in questo momento della carriera, a trentasei anni. Lo è stato anche in passato: ricordo sempre la sua esperienza al Manchester City, se guardiamo i dati dei gol dei giocatori entrati dalla panchina Dzeko è uno dei migliori in Premier League. È stato fondamentale anche per la vittoria del titolo di Roberto Mancini. Questo ruolo credo che sia fondamentale per l’Inter per avere una prima alternativa di grande qualità alla coppia Lukaku e Lautaro Martinez, che non abbiamo mai visto. Le difficoltà offensive possono aiutare nel prosieguo della stagione, sperando di rivederlo nel 2023, perché Joaquin Correa sta mancando».