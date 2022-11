Padovan: «Inter più forte della Juventus. Lukaku? Mi preoccupa una cosa»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di varie tematiche relative al mondo Inter. Il focus, inevitabile, è sul match di domenica contro la Juventus.

NERAZZURRI FAVORITI − Giancarlo Padovan, ha parlato delle sue aspettative per la gara di domenica tra Juventus e Inter: «Mi aspetto che domenica l’Inter vinca, perché sta meglio e non ha tutti questi infortunati. Inoltre ha passato i gironi di Champions, il che vuol dire soldi, vuol dire positività e la Juventus al momento non ha tutte queste cose. Gli mancheranno infatti tanti giocatori, praticamente un terzo della squadra. Poi mi aspetto che l’Inter vinca perché i bianconeri hanno giocato una partita vera. Non che quella dei nerazzurri non lo fosse, però hanno giocato con tanti rincalzi. La Juventus ne ha giocato una vera e anche tirata con il PSG facendo il massimo, e il massimo che può in questo momento è perdere onorevolmente contro squadre più forti. L’Inter al momento è più forte della Juve, non è forte quanto il PSG, ma più dei bianconeri si».

SQUADRA PIÙ CINICA − Il giornalista ha poi parlato espresso una sua opinione sulla solidità difensiva della squadra nerazzurra. Il suo pensiero: «Forse non ha ancora ritrovato la solidità, e l’intensità che aveva lo scorso anno. l’Inter era si intensa e divertente la passata stagione ma ha perso il campionato. Lo ha vinto il Milan, quindi bravo al Milan. I nerazzurri però ci hanno messo tanto del loro per perdere un campionato che era già chiuso. Questo l’ha portata a essere magari più cinica. Anche a Monaco io avrei voluto vedere, pur con quella formazione, la squadra di Inzaghi con quel rigore inspiegabilmente negato dall’arbitro. Se lì vanno in vantaggio non so poi come finisce, magari in un altro modo. Detto questo l’Inter è diventata più prosaica e meno disattenta. La solidità difensiva è quasi ritrovata. Suggerisco però di lavorare sui calci piazzati, perché Lautaro non può marcare Pavard. Comunque i neazzurri stanno bene e hanno ritrovato anche il dinamismo di Barella oltre che la qualità di Calhanoglu nel ruolo di Brozovic».

LUKAKU FRAGILE − Padovan ha poi parlato della situazione attaccanti in casa nerazzurra dopo l’infortunio di Lukaku: «Dzeko gioca troppo. Correa è troppo discontinuo per sostituirlo. Mi preoccupa la fragilità di Lukaku, perché con quella massa muscolare enorme non so quanto possa garantire in futuro. Finché Dzeko reggerà i risultati arriveranno. Poi quando tornerà il belga, l’Inter troverà un nuovo modo di giocare e di sfruttare le sue caratteristiche».