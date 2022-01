Bergomi: «Gosens-Inter? Non rinnovava con l’Atalanta! Perisic no certe cifre»

Bergomi rivela come Gosens non avrebbe rinnovato il contratto con l’Atalanta, motivo per cui alla fine è andato all’Inter in questo mese di gennaio. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport parla anche della volontà di firmare con Perisic.

MOVIMENTO A GENNAIO – Giuseppe Bergomi valuta come l’Inter si è mossa in questo mercato: «Su Robin Gosens ha anticipato i tempi, perché è un ragazzo che da quello che sapevo io non voleva più rinnovare. L’Atalanta l’ha lasciato andare perché diventava ancora più difficile. È stata un ottima mossa, so anche che vogliono rinnovare con Ivan Perisic ma senza arrivare a certe cifre. Adesso non sta ancora bene il ragazzo ma Gosens lo conosciamo: l’ultima volta che l’ho commentato, col Villarreal, ha segnato in Champions League. Da lì ha avuto qualche problema fisico. Felipe Caicedo? Penso perché Joaquin Correa non ti dà le garanzie fisiche: adesso gli impegni dell’Inter sono ravvicinati e importanti. Avere Caicedo, che Simone Inzaghi conosce bene, è una soluzione visto che Stefano Sensi non lo vedeva, anche se l’ha utilizzato un po’ come seconda punta. Se dovessero mancare gli attaccanti può giocare anche Hakan Calhanoglu: dispiace per Sensi, ma è un’operazione giusta anche questa».