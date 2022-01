Carnevali ribadisce: «Scamacca? Vedremo. Contenti ci siano richieste»

Carnevali ha spiegato come per Scamacca non ci fossero margini di un addio al Sassuolo a gennaio (vedi articolo). Intervistato da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’Amministratore Delegato dei neroverdi aggiunge dettagli sull’obiettivo dell’Inter.

AFFARE SFUMATO – Il Sassuolo doveva prendere Lorenzo Lucca dal Pisa, poi l’operazione è saltata. Giovanni Carnevali non esclude di poterci tornare in estate, ma non sarà per la cessione di Domenico Berardi, Giacomo Raspadori e/o Gianluca Scamacca: «Non dipenderà assolutamente da quello. Siamo abbastanza consci che sarà difficile trattenere questi ragazzi, quindi non sarà necessario un giocatore tipo Lucca. Ci sta di inserirne altri. Questo fa parte della nostra politica e della nostra strategia: abbiamo acquistato in questa sessione di mercato tre giovani in cui crediamo molto. Lucca era uno di questi, vediamo cosa succederà. Faremo le giuste valutazioni su Scamacca e tutti gli altri. C’era una tentazione di vendere uno dei big a gennaio? Finché c’è questa richiesta noi siamo contenti, ben venga. La volontà è quella di trattenerli, però quando si è decisi su questo… Non abbiamo fatto una richiesta economica, perché se trovi la società che lo vuole fare devi cederlo. Non l’abbiamo fatto perché volevamo tenerli, abbiamo ceduto Jérémie Boga all’Atalanta e per noi era abbastanza».