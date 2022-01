Zenga: «Caicedo? L’ho allenato, disponibilissimo! Inter, occhio al calendario»

Caicedo ha avuto Zenga come allenatore nel 2014 all’Al-Jazira, negli Emirati Arabi Uniti. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, l’ex portiere e capitano dell’Inter commenta sia il colpo sia il calendario dal derby in poi.

ARRIVO NECESSARIO – Walter Zenga spiega il motivo per cui serviva prendere Felipe Caicedo: «Perché Joaquin Correa si è fatto male. Perché probabilmente ha un mese e passa prima del rientro: in questo mese l’Inter gioca con Milan, Roma, Napoli e Liverpool. Non esattamente delle partite di secondo piano, quindi era giusto inserire un attaccante che Simone Inzaghi conosce bene e non dà fastidio se non gioca. Il concetto è anche questo: può essere utilizzato anche venti minuti a partita. Caicedo, che ho allenato anche io all’Al-Jazira, è un giocatore disponibilissimo da questo punto di vista».