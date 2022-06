Bergomi: «Bastoni mai come Chiellini ma è importante per l’Inter e l’Italia»

Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, si è espresso su Bastoni. Buona la sua prestazione in Italia-Germania. Lo Zio lo ritiene un centrale importante sia per l’Inter che per la Nazionale

SA GIOCARE A CALCIO − Il pensiero di Bergomi sul centrale classe ’99: «Bastoni ha giocato bene, nel gol è andato in contrasto ma poi è arrivata la rete. Ha messo personalità, anche nel primo tempo. Ha personalità questo ragazzo, non sarà un Chiellini in fase difensiva, non avrà mai quella forza e quella grinta ma gioca e sa giocare a calcio. Crea superiorità. E’ importante per l’Inter e per la Nazionale».