Jeda: «Inter, Mkhitaryan grande colpo! Dybala? Verrà, ha voglia di riscatto»

L’ex giocatore, Jeda, ha parlato su Sportitalia mercato delle strategie in casa Inter con i nomi di Mkhitaryan e Dybala in testa alla lista. Queste le sue parole

MERCATO DI LIVELLO − Jeda dice la sua sui rinforzi in arrivo per l’Inter: «C’è bisogno di giocatori di alto livello, Mkhitaryan è un grande colpo. Ha la sua età ma ha la sua maturità, è intelligente. Poi c’è da capire come finirà con Lukaku e soprattutto con Dybala. Credo che l’Inter alla fine piazzerà il colpo Joya. Nella sua testa c’è anche la voglia di riscatto dopo l’addio dalla Juventus».