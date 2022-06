Francia-Argentina Under 20: Derby tra giovani Inter stravinto da Agoumé

A Tolone è andata in scena Francia-Argentina 6-2 di Under 20. In campo tre giocatori dell’Inter, Agoumé lato transalpino e i fratelli Carboni nell’Albiceleste

DERBY INTER − La Francia di Agoumé ha strapazzato l’Argentina dei fratelli Carboni (Franco e Valentin) per 6-2 a Tolone. Gara valida per la terza giornata del noto torneo tra Nazionali Under 20. In campo, lato transalpino Lucien Agoumé, centrocampista del Brest ma in prestito dall’Inter, e i fratelli Carboni, da poco campioni d’Italia con l’Inter Primavera. Franco, partito titolare, è uscito dopo 56 minuti; mentre Valentin è entrato dalla panchina ad inizio secondo tempo. Match senza storia sin dai primi 45 minuti con la Francia già in vantaggio di tre gol con Akliouche, Aouchiche e Mara. Nella ripresa, in gol ancora Mara su assist di Agomé, Mbuku e Akliouche. Nell’Argentina, gli unici due gol sono arrivati per opera di Garnacho.