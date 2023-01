Behrami: «Inter, manca il gruppo. Lautaro Martinez senza leadership!»

Behrami interviene nel pre-partita di Inter-Hellas Verona nel corso della trasmissione “Tutti Bravi Dal Divano”. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore su DAZN.

LEADERSHIP – Valon Behrami interviene nel corso della trasmissione “Tutti Bravi Dal Divano” per commentare il pre-partita di Inter-Hellas Verona. Così l’ex giocatore su Dazn: «Come mai l’Inter perde la concentrazione nel finale? Nell’ultimo quarto d’ora la squadra si deve affidare alla solidarietà e deve sacrificarsi. Nell’Inter abbiamo visto ad inizio stagione tante gestualità negative l’une tra gli altri. Secondo me quello che manca tra di loro è il gruppo. E questa è una cosa che Simone Inzaghi non riesce a controllare. Per me Lautaro Martinez non ha leadership. Questo però non vuol dire che non è un grande giocatore. Lui non è quello che ti trascina a livello emotivo. Se lui non funziona diventa nervoso. Dal punto di vista tecnico dipende tantissimo da chi ha vicino».