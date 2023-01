Condò: «Eccesso di serenita per l’Inter. Il Napoli va troppo veloce»

Paolo Condò ha parlato dell’Inter, delle possibilità importanti da giocarsi nella partita di questa sera contro il Verona e delle parole di Simone Inzaghi. Il giornalista ha detto questo negli studi di Sky Sport, anche la questione Milan Skriniar toccata.

OCCASIONE – Paolo Condò ha parlato delle parole di Simone Inzaghi e della distanza dal Napoli di tutte, compresa l’Inter. Il giornalista ha detto precisamente negli studi di Sky Sport: «C’è un eccesso di serenità per tutte, compresa l’Inter, per colpa del Napoli che va troppo veloce. Tutte quante sembrano deludenti. A Inzaghi dico che non deve dire “non parlo dell’arbitro”, perché poi vi smentite regolarmente». Paolo Condò ha poi aggiunto anche sulla questione Milan Skriniar: «L’Inter ha necessità di fare una cessione eccellente e si parla di Dumfries. Nel momento in cui sai che Skriniar ha deciso di andare, credo che per il Psg il difensore farebbe comodo anche adesso per la Champions League».