Matri: «Inter, se rinnovi Skriniar poi battono cassa tutti! Lautaro Martinez…»

L’Inter scende in campo contro il Verona. Matri, ospite negli studi di DAZN, parla sia della partita che del progetto del club nerazzurro riguardo ai rinnovi (vedi ultime). L’ex attaccante dice la sua anche su Lautaro Martinez e Dzeko

SFIDE – L’Inter affronta il Verona a San Siro. I veneti scendono in campo con Djuric dal 1′. L’ex attaccante parla di lui ma anche di Skriniar: «Djuric? Questi attaccanti sono difficili da marcare anche se tu difensore sei forte. Il bravo difensore secondo me si vede più contro un giocatore di movimento. Skriniar? A me non è chiaro cosa voglia fare l’Inter, se rinnovi a Skriniar a certe cifre arrivano alla cassa tutti. Quindi può permettersi l’Inter una cosa del genere?».

ATTEGGIAMENTO – Matri prosegue analizzando l’indolenza di Dumfries: «Il Napoli è migliorato prendendo elementi pronti, che sanno cosa vuol dire lottare, sono giocatori che hanno fame. L’atteggiamento di Dumfries contro il Monza l’Inter non se lo può permettere, va rianimato. Lautaro Martinez? Lui secondo me è leader tecnico ma non di carattere. Con il Parma non ha fatto una grande prestazione, ha fatto un grande gol ma non puoi puntare sempre su queste cose. La sensazione è che si demoralizzi se sbaglia qualcosa in campo. Per me Dzeko è più leader anche se a volte, per il genio che è, si assenta troppo dalla partita ma la squadra vede più in Dzeko il giocatore che inventa qualcosa nelle difficoltà».