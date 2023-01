Di Marzio: «Skriniar, niente riposta. Inter ha una sola richiesta»

Prima di Inter-Verona – il cui fischio d’inizio è in programma tra pochissimi minuti – c’è tempo anche di parlare di una delle questioni più spinose in casa nerazzurra. Ovvero il rinnovo contrattuale di Milan Skriniar. Su cui Gianluca Di Marzio, negli studi di Sky Sport, ha dato gli ultimi “aggiornamenti”

ATTESA – Milan Skriniar e l’Inter sembrano ormai sempre più vicini a dirsi addio. Anche se, al momento, una risposta ufficiale non è ancora arrivata. Proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio, sottolineando una richiesta precisa della società nerazzurra: «Il giocatore non risponde. Da parte del club non c’è l’intenzione di rinegoziare l’offerta importante fatta già da diverso tempo. Si vuole soltanto avere una risposta positiva o negativa per la quale il giocatore si prenderà le sue responsabilità».