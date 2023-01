Skriniar-Inter, ecco quando si decide! Con due si gioca d’anticipo. 2 dubbi

Skriniar tiene con il fiato sospeso l’Inter che non ha ancora ricevuto risposta sulla proposta di rinnovo. Secondo le ultime di DAZN, il club nerazzurro riprenderà i colloqui dopo la Supercoppa ma soprattutto vuole evitare altri casi del genere con Calhanoglu e Bastoni

RINNOVI – Il rinnovo di Skriniar sarà discusso dopo la Supercoppa, l’Inter ha offerto 6 milioni più bonus ma il Psg ne ha offerti 9 l’estate scorsa. Per evitare altri casi Skriniar, l’Inter porterà avanti i rinnovi di Calhanoglu e Bastoni: c’è ottimismo per entrambi. Poi gli altri in scadenza a giugno 2023, come de Vrij che ha iniziato a parlare con il club: il difensore vorrebbe tre anni di rinnovo, l’Inter ne offre due con il Villarreal interessato. Gli altri in scadenza a giugno: per Darmian sembra quasi fatta, per Dzeko c’è ottimismo. Entrambi si ridurranno l’ingaggio. Meno ottimismo per Handanovic e D’Ambrosio. L’Inter non vuole perdere Gagliardini a zero. Infine ci sono i riscatti con quello di Asllani che sembra sicuro come quello di Bellanova.