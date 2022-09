Bayern Monaco, favore all’Inter: battuto il Barcellona! Ma quanti brividi

Il Bayern Monaco dà una mano all’Inter nella corsa qualificazione del Gruppo C di Champions League. I bavaresi superano il Barcellona per 2-0 e questo fa sì che i nerazzurri siano secondi a pari merito alla vigilia del doppio scontro diretto.

SOFFERTA MA VINCENTE – Il Bayern Monaco non dilaga come contro l’Inter ma ottiene lo stesso risultato. Altro 2-0, stavolta in casa, per la formazione di Julian Nagelsmann che supera il Barcellona comunque autore di una buona partita. La prima grande chance è di Pedri, che dopo dieci minuti si libera bene al tiro e trova la parata di Manuel Neuer. È la prima da ex per Robert Lewandowski, dopo il clamoroso e discusso trasferimento in estate. Il polacco ha due enormi occasioni per colpire, ma in una calcia incredibilmente alto e nella seconda trova Neuer sul colpo di testa. L’inizio di secondo tempo vede un gran tiro di Raphinha di poco a lato. È il segnale per il Bayern Monaco, che replica con una conclusione del subentrato Leon Goretzka messa in angolo. Dalla battuta Marcos Alonso si perde Lucas Hernandez, colpo di testa e 1-0. Passano quattro minuti e, su suggerimento dalla destra, Leroy Sané parte in slalom, si presenta in area e firma un altro splendido gol dopo quello con l’Inter. Deve ancora un po’ soffrire la formazione tedesca, ma porta a casa la vittoria. In classifica Bayern Monaco 6, Barcellona e Inter 3 col Viktoria Plzen fermo a 0.