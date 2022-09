Serafini: «Ammiro Inzaghi, ma poche variazioni all’Inter! Idea fossilizzata»

Serafini ha qualche dubbio su come Inzaghi sta gestendo l’Inter, oggi vittoriosa per 0-2 contro il Viktoria Plzen. Il giornalista, ospite di Sportitalia, si aspetta qualche modifica da parte del tecnico.

PUÒ FARE MEGLIO – Luca Serafini chiede un cambio di passo all’allenatore dell’Inter: «Sono sempre stato un ammiratore di Simone Inzaghi per la sua idea di calcio, alla quale però mi sembra si sia fossilizzato. Ci sono poche variazioni di tema, sia nella formazione iniziale sia dei cambi. C’è qualcosa che non sta funzionando, anche troppa faciloneria nel lasciar andare Ivan Perisic. C’è qualcosa che manca davanti: bisogna capire se Edin Dzeko e Joaquin Correa possono dare una mano a Lautaro Martinez, in attesa di Romelu Lukaku. Perché qualcosa non sta funzionando. Il Bayern Monaco ha fatto tre pareggi consecutivi in Bundesliga, non è un problema solo davanti ma anche dietro. Evidentemente è una questione di manico: sono un po’ deluso da Inzaghi, perché se ha una cosa positiva è la sua idea di gioco».