Barzagli: «Perisic quasi non voleva fare l’esterno! All’Inter fanno una cosa»

L’Inter sembra aver superato il periodo nero dopo la vittoria ottenuta sul campo della Juventus. Barzaghi a DAZN parla proprio della rinascita nerazzurra e della grande attitudine al lavoro di Perisic.

DETERMINANTE – L’Inter è lanciatissima nella volata scudetto mentre si appresta a sfidare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Andrea Barzagli parla del percorso straordinario di Ivan Perisic: «Perisic andò al Bayern Monaco perché quasi non voleva fare l’esterno, dopo sei mesi è tornato, si è messo d’impegno ed è diventato determinante. Se l’Inter ha superato il periodo buio? Sì, quella vittoria con la Juventus ha ridato voglia di giocare, lo si nota dai movimenti come quello di Danilo D’Ambrosio che va dentro l’area per dare palla a Marcelo Brozovic. Tutti si prendono la responsabilità di una giocata. Il calendario dell’Inter è il più semplice? Non lo so, nella parte bassa della classifica il punteggio è molto basso, nella parte alta il punteggio non è altissimo. Ci sono tante squadre sia sopra che sotto».