Inter-Milan, Mariani l’arbitro per la partita delle semifinali di Coppa Italia

Inter-Milan si giocherà martedì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022: ci sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (come all’andata, particolare).

INTER-MILAN (martedì 19 aprile ore 21.00 – andata 0-0)

Arbitro: Maurizio Mariani

Assistenti arbitrali: Alessandro Costanzo – Matteo Passeri

Quarto ufficiale: Rosario Abisso

Arbitro VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Assistente VAR: Alessio Tolfo

Di seguito, oltre al derby, ecco la designazione integrale per l’altra partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022.

JUVENTUS-FIORENTINA mercoledì 20 aprile ore 21.00 (andata 1-0)

DOVERI

PERETTI – BRESMES

IV: PICCININI

VAR: BANTI

AVAR: MELI