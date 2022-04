Inter-Milan, Bastoni e Correa disponibili. Le 2 possibili carte per la finale

Simone Inzaghi dovrebbe avere anche Alessandro Bastoni e Joaquin Correa per il derby Inter Milan di Coppa Italia: la situazione.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, martedì Simone Inzaghi dovrebbe avere a disposizione tutti i suoi uomini per il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Disponibili dunque anche Alessandro Bastoni, che ha avuto solo crampi contro lo Spezia, e Joaquin Correa, in panchina con la borsa del ghiaccio sulla coscia solo per precauzione. A disposizione anche Stefan De Vrij che contro i liguri è sceso in campo nei minuti finali confermando di essersi messo alle spalle il lieve affaticamento avuto contro l’Hellas Verona. In attacco potrebbe esserci Lautaro Martinez, autore del gol del momentaneo 0-2 al Picco, e Alexis Sanchez, che ha segnato il definitivo 1-3 contro la formazione di Thiago Motta venerdì scorso. Potrebbero essere questi due le carte utilizzate dal tecnico nerazzurro per battere Maignan e conquistare la finale.

Fonte: SportMediaset.it